REALITY SHOW

Power Couple Brasil 2025 estreou; relembre os maiores barracos que incendiaram a mansão

Com a nova temporada no ar, recordamos os momentos mais explosivos que marcaram a história do reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2025 às 12:39

Power Couple Brasil 2025 estreou; relembre os maiores barracos que incendiaram a mansão Crédito: Divulgação/Power Couple Brasil

O Power Couple Brasil 2025 estreou nesta quinta-feira (24) com 14 casais prontos para testar seus relacionamentos em provas desafiadoras. Enquanto o novo elenco se acomoda na mansão, é impossível esquecer os episódios polêmicos que transformaram o reality em um verdadeiro campo de batalha nas edições anteriores. Relembre os momentos mais marcantes:​>

Felipeh Campos e Luane Dias: Briga explosiva >

Na quarta temporada, Felipeh Campos e Luane Dias se envolveram em uma discussão pesada. Durante uma conversa na sala de estar, Felipeh fez duras críticas a Luane, chamando-a de falsa. Luane, furiosa, não poupou palavras e revidou com ofensas severas. A situação ficou tão tensa que precisou de intervenção da produção para evitar que a briga escalasse ainda mais.>

Raíssa Barbosa e Drika Marinho: Troca de insultos e confronto >

Na quinta edição do reality, Raíssa Barbosa e Drika Marinho protagonizaram uma troca de farpas acirrada. Raíssa acusou Drika de ser uma pessoa falsa e manipuladora, e Drika, por sua vez, não deixou barato, chamando Raíssa de "feia". A briga rapidamente saiu do controle, com as duas gritando e trocando xingamentos. A produção precisou intervir para evitar que a situação se transformasse em algo mais sério.>

Rogério e Baronesa x Cartolouco: O Caos e a desistência >

Na sexta temporada, o casal Rogério e Cláudia Baronesa teve uma das saídas mais dramáticas da história do Power Couple Brasil. Após um confronto com o jornalista Cartolouco, Rogério perdeu a compostura e, em um momento de extrema raiva, jogou água em Cartolouco e tentou arremessar um vaso na direção dele. A produção teve que intervir, trancando o quarto em que Baronesa estava, e o casal decidiu desistir do programa, chocando os telespectadores.>

Sabrina e Fernando: Acusação de traição >

Na terceira edição, Sabrina e Fernando tiveram um embate explosivo após Sabrina acusar Fernando de traição. Durante uma discussão acirrada, Sabrina confrontou Fernando sobre suas atitudes no jogo, alegando que ele estava manipulando a relação e agindo de forma desleal. As palavras que trocaram foram extremamente duras e a briga gerou um grande clima de tensão no programa.>

Mirella e Dynho: Crise no relacionamento >

Na quinta temporada, Mirella e Dynho enfrentaram uma crise no relacionamento que virou destaque no programa. Mirella se irritou com a proximidade de Dynho com outras participantes, acusando-o de ser excessivamente íntimo com elas. O confronto entre o casal ficou tenso e os dois trocaram acusações, com Mirella demonstrando total desconfiança em relação ao comportamento de Dynho, o que dividiu a opinião do público.>

Matheus e Hadson: Discussão e acusações >

Durante a sexta temporada, a briga entre Matheus Sampaio e Hadson Nery foi um dos momentos mais polêmicos. Após uma troca de provocações, Hadson começou a se comportar de maneira agressiva e de cunho sexual, o que gerou a acusação de assédio por parte de Matheus. A situação ficou tensa ao ponto de a produção precisar intervir para evitar qualquer tipo de agressão física.>