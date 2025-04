FAMÍLIA

Lívian Aragão comenta trabalho da irmã como motorista de aplicativo: 'É um emprego legítimo'

Atriz esclarece boatos sobre desentendimento familiar e reforça apoio à irmã Juliana, primogênita de Renato Aragão

Além de esclarecer o contexto profissional de Juliana, Lívian também falou sobre a atual relação da irmã com a família. “Depois de um tempo, ela foi casada e se divorciou. Teve a Júlia [neta de Renato], que mora com a gente… Ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar.”>