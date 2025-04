MÚSICA

Filho de líder do PCC estreia como cantor em parceria com Oruam, filho de Marcinho VP

Lucas Camacho lança carreira musical ao lado de Oruam, filho de outro líder do crime, e chama atenção por ostentação

Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marcos Willians Herbas Camacho — o Marcola, apontado como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) — decidiu se lançar no cenário musical. O jovem anunciou o início da carreira em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 169 mil seguidores, e revelou que seu primeiro lançamento será em parceria com Oruam, filho de Marcinho VP, outro nome ligado ao crime organizado, associado ao Comando Vermelho. >