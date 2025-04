NOVO CASAL?

Wanessa Camargo fala sobre romance com Fiuk após final do BBB 25

Cantora comenta suposto envolvimento com o cantor e ator e diz que ambos são apenas amigos de longa data

Heider Sacramento

Publicado em 25 de abril de 2025 às 09:13

Wanessa Camargo e Fiuk Crédito: Reprodução

Durante sua passagem pelo Troféu Imprensa, exibido pelo SBT, Wanessa Camargo quebrou o silêncio sobre os rumores de um possível romance com Fiuk. A cantora, que foi premiada como Melhor Cantora de 2009, aproveitou a presença na premiação para comentar as especulações que surgiram após a final do Big Brother Brasil 25. >

Segundo os boatos, Wanessa e Fiuk teriam sido vistos em clima de intimidade durante a grande final do reality e, posteriormente, teriam seguido juntos para uma festa em um bar no Rio de Janeiro. No entanto, a cantora garantiu que não há envolvimento amoroso entre os dois.>

“Fiquei chateada com os boatos”, afirmou Wanessa. “O Fiuk é meu amigo. Eu amo o Fiuk, eu conheço o Fiuk desde pequenininho, sou muito amiga da Cleo [irmã do cantor] e acabei ficando próxima do Fiuk, que é um amor, que é meu amigo, e não tem nada.”>

Em tom descontraído, a artista ainda completou: “A gente dá risada [dos boatos] porque não tem nada mesmo.”>