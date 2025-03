VIDA DISCRETA

LGBT+ e motorista por aplicativo: descubra quem é a filha anônima de Renato Aragão

Juliana Rangel Aragão, pouco conhecida do público, já fez vaquinhas online para despesas médicas e mecânicas

Embora a maioria das pessoas conheça apenas Lívian Aragão como filha de Renato Aragão, o humorista tem outros filhos biológicos, entre eles Juliana Rangel Aragão, que mantém uma vida discreta longe dos holofotes. Natural do Rio de Janeiro, Juliana já fez publicações nas redes sociais indicando ser parte da comunidade LGBTQIAP+, utilizando hashtags como #OAmorVence e #IgualdadeParaTodos. >

Apesar de ter registros com o pai e a irmã mais nova em viagens antigas, Juliana não foi vista nas celebrações oficiais do aniversário de 90 anos de Renato Aragão, realizadas em janeiro deste ano. Diferente de Lívian, que seguiu carreira artística, Juliana trabalha como motorista de aplicativo. >

Em 2021, ela abriu uma vaquinha online para arrecadar R$ 550,00 para comprar remédios para asma. No fim de 2023, criou outra campanha buscando R$ 2.000 para consertar o ar-condicionado do carro. “Estou trabalhando no calor e passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto”, explicou.>