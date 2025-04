PRIMEIRO CASAMENTO

Quem foi a primeira esposa de Renato Aragão e mãe de sua filha lésbica, motorista de app

Ex-mulher do humorista viveu longe dos holofotes, criou quatro filhos e chegou a administrar um posto de gasolina nos EUA

Martha foi companheira de Renato por 37 anos e mãe de quatro filhos com ele: Paulo (nascido em 1960), Ricardo (1962), Renato Júnior (1968) e Juliana (1977). A história do casal começou cedo, ainda na cidade de Sobral, no Ceará. Marta tinha apenas 13 anos quando começou a namorar Renato, então com cerca de 16. Eles se casaram antes mesmo de ela completar 18 anos.>

Após o fim do casamento, Martha mudou-se para os Estados Unidos com a filha Juliana. Lá, casou-se novamente com um americano chamado John. O casal chegou a planejar juntos um negócio, mas após a morte do marido, Martha assumiu a administração de um posto de gasolina em Los Angeles. Segundo Spaca, “ela chegou a receber um prêmio por excelência na gestão do estabelecimento”.>