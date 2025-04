CELEBRIDADES

Veja 5 casais improváveis de famosos que já namoraram e você talvez tenha esquecido

De Cher e Tom Cruise a Luciano Huck e Ivete Sangalo, relembre relacionamentos surpreendentes entre celebridades que marcaram época

Muito antes de se casar com Angélica, Luciano Huck viveu dois relacionamentos marcantes. O primeiro, com Eliana, aconteceu no auge da carreira da apresentadora infantil e durou cerca de dois anos. À época, o fim do namoro foi cercado por rumores de traição, mais tarde desmentidos por Eliana. Pouco depois, Huck engatou um novo romance, dessa vez com a cantora Ivete Sangalo, com quem ficou por um ano.>