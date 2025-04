VIDA A DOIS

Esposa de Sorocaba dá dicas para reacender casamento: ‘Ore em casa’

Influenciadora Biah Rodrigues aconselha seguidoras a investir no relacionamento com intencionalidade, carinho e fé

Durante a interação com seus seguidores no Instagram, uma internauta desabafou sobre a distância no casamento. Em resposta, Biah ressaltou a importância de agir com sabedoria. “Que bom que você está incomodada com a situação, porque existem mulheres vivendo esta mesma realidade hoje e não se importam, ou pior, o orgulho é tão grande que não a deixa viver a plenitude de Deus no casamento”, comentou.>