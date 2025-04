ACEITARIA?

Influenciadora oferece salário de R$ 59 mil para mordomo limpar seu bumbum

A panamenha tem 138cm de quadril e tem dificuldade para cuidar do seu patrimônio sozinha

A influenciadora digital Gracie Bon, do Panamá, gerou um alvoroço na internet ao anunciar uma vaga de empreso para "mordomo de bumbum". A moça, que tem o quadril avantajado, de 138cm, está disposta a pagar um bom salário para quem se disponibilizar a limpar o seu glúteo.>

A função, segundo ela, exige tarefas específicas e total dedicação. O salário oferecido a quem topar a vaga é de US$ 10 mil por mês, o que equivale a mais de R$ 59 mil com a cotação atual.>

"Ele vai viajar comigo para todos os lugares que vou, me ajudará a limpar casa, deve cozinhar para mim e dirigir para mim. Mas o mais importante é que ele vai me ajudar a alcançar lugares que não consigo. Se tiver interesse, deixe sua mensagem no comentário", pediu a panamenha.>