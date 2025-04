É AGRO, MAS NÃO É POP

BBB 25: João Gabriel é eliminado com 51,95% dos votos

Brother não resistiu à disputa contra Diego Hypólito e Vitória Strada

João Gabriel mostrou que nem todo agro é pop. O brother foi o 16º eliminado do programa, com 51,95% dos votos. Ele disputou a berlinda com Diego Hypólito, que recebeu 45,79% votos, e Vitória Strada, que teve a apenas 2,29%.>