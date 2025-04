RECLAMOU

Após dizer que não é gorda, filha de Flávia Alessandra reclama de gordofobia

Giulia fez desabafo no videocast que comanda com a mãe

Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2025 às 20:59

Giulia Costa e Flávia Alessandra Crédito: Reprodução

Giulia Costa, 25 anos, debatia sobre moda no videocast Pé no Sofá Pod, que comanda ao lado da mãe, a atriz Flávia Alessandra. A jovem, que recentemente disse que recusou um papel de uma personagem em uma novela por não se considerar gorda, reclamou da gordofobia no mundo da moda. >

No episódio, a mãe questionou sobre roupas que elas "amavam vestir, mas, hoje, morrem de vergonha por ter usado". Sem titubear, Giulia lembrou da calça de cintura baixa. "Cara, sério, por que fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, é a moda gordofóbica voltando com tudo. É horrível cintura baixa", disse.>