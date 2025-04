ANOTE AÍ!

7 passos para planejar um casamento sem estresse e sem dívidas

Veja dicas para não ter problemas depois

Que casar é caro e pode causar muita dor de cabeça, até os mais leigos sabem. Mas algumas dicas ajudam os noivos a passarem o mínimo de perrengue possível no que é para ser o dia mais importante da vida do casal. >

Veja 7 passos que podem parecer simples — e são — mas que mudam tudo quando colocados em prática com consciência.>

Nada acontece sem clareza financeira. Sente com calma, veja quanto vocês podem investir e respeitem esse limite. E se possível, deixem uma folga para imprevistos.>

Qual o ponto alto do casamento para vocês? Pode ser a comida, a música, a cerimônia ao ar livre, a lua de mel. Ter clareza das prioridades ajuda a cortar o que é excesso.>

3. Pesquise com calma e peça contrato sempre >

Fechar com o fornecedor mais barato pode custar caro. Avalie portfólio, reputação, prazos e condições. Contrato claro protege todo mundo.>

Organização é a chave. Dá para fazer tudo aos poucos, com calma, sem atropelo. Existem ferramentas e planilhas gratuitas que ajudam muito.>

Mini wedding, brunch, cerimônia simbólica… Existem muitos formatos que custam menos e entregam muito. Vale sair do tradicional e pensar no que faz sentido para vocês.>

6. Negocie com transparência >

7. Combine expectativas com a família >

Mais do que um evento, o casamento é um projeto de vida. E como todo projeto bem feito, precisa de troca, planejamento e verdade. Aqui no Casamento Marcado, acreditamos que dá para sonhar grande sem perder o pé no chão — e que cada casal pode construir um caminho que seja lindo e leve ao mesmo tempo.>