Cantor diz que engordou por causa do Twitter: 'É como se fosse um crack'

Entenda como a relação do vocalista do Detonautas com a rede social prejudicou sua saúde

Tico Santta Cruz contou como colocar um fim na sua relação com as redes sociais te trouxe saúde física e mental. O cantor disse que vivia uma 'relação tóxica' com os aplicativos que, por diversas vezes, assistiram a brigas do artista com seguidores. >

Em fevereiro de 2022, o vocalista do Detonautas teve uma sessão com sua psicanalista e decidiu que era hora de sair do Twitter, hoje chamado de X. Tico conta que chegou inclusive a engordar por causa do aplicativo.>

Isso porque as brigas constantes na rede social geravam ansiedade nele, fazendo com que ele tivesse compulsão alimentar e engordasse. "Desde 2013, com aquelas movimentações todas, a coisa tomou uma proporção em que perdi completamente a noção. Me envolvi em conflitos, confrontos, discussões e debates que destruíram a minha saúde mental", contou o artista em entrevista à VivaBem.>

"Tive uma compulsão pelas redes. Isso da dopamina é uma coisa real, funciona como uma droga. O Twitter era como se fosse um crack, é altamente viciante, uma dopamina muito rápida, porque você escreve e reage rápido. E esse trabalho de demanda e resposta é a programação da rede social", seguiu.>