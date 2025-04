BRIGA DE FAMÍLIA

Emicida e Fióti pedem suspensão de processo à Justiça; entenda o que rolou

Emicida acusa irmão de transferências suspeitas na conta da empresa

Os irmãos protocolaram um novo documento nesta terça-feira (8), junto à empresa, pedindo a suspensão do processo judicial por 60 dias. O objetivo é buscar um acordo amigável. “As partes informam que estão em tratativas de composição, razão pela qual, requerem a SUSPENSÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do protocolo da presente petição nos autos do processo”, diz o pedido. A informação foi obtida pelo portal LeoDias.>