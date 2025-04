BRIGA NA LAB

Funcionário afirma que Emicida foi interrompido em reunião sobre saída do irmão e abandonou encontro

Relato nas redes sociais aponta que rapper deixou reunião após não conseguir se expressar

Uma reunião interna da Laboratório Fantasma, empresa fundada por Emicida e seu irmão Fióti, terminou em conflito, com o rapper abandonando o encontro antes do fim. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias e ganhou repercussão com um desabafo publicado por um funcionário da empresa nas redes sociais. >