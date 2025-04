BRIGA FAMILIAR

Emicida quebra silêncio sobre briga com Fióti e diz que ruptura não foi repentina

Artista disse ainda que torce para que a paz 'volte a reinar'

Fernanda Varela

Publicado em 4 de abril de 2025 às 15:03

Emicida e Fióti Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Emicida quebrou o silêncio e divulgou um comunicado oficial para se manifestar sobre o fim da sua parceria profissional com Fióti, seu irmão.>

"Diante da repercussão do caso, entendemos por bem prestar breves esclarecimentos sobre algumas questões que têm sido divulgadas pela imprensa. Primeiramente, Leandro não está de acordo com a abordagem adotada por alguns veículos de comunicação, que têm se utilizado de termos como "roubo" e "desvio" na tentativa de traduzir o objeto da disputa judicial em curso, fruto de uma precipitação de uma das partes, que resultou em divulgações de informações distorcidas. Estes nunca foram termos utilizados por Leandro, seja em seus comunicados, seja nas suas manifestações nos autos do processo", iniciou o comunicado.>

"A decisão de Leandro de encerrar a parceria com Evandro não foi repentina ou inesperada. Trata-se de uma decisão madura e tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida. Feitos esses esclarecimentos, é desejo de Leandro que seja possível alcançar um acordo amigável entre as partes, sendo que a paz volte a reinar entre os irmãos. Neste sentido, os advogados de ambos já restabeleceram o contato.", concluiu a nota.>

Entenda a briga>

O cenário do rap nacional foi abalado com a notícia do rompimento entre Emicida e seu irmão e empresário, Evandro Fióti. Após 16 anos de parceria no Laboratório Fantasma, os dois agora se enfrentam na Justiça em um processo que envolve disputas societárias e acusações de descumprimento de contrato.>

A crise entre os irmãos veio à tona em novembro de 2024, quando Emicida pediu o desligamento de Fióti do quadro societário da empresa. No mês seguinte, ambos assinaram um acordo formalizando a saída do empresário. No entanto, segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, Fióti acusa o rapper de ter descumprido o combinado, o que levou o caso para a Justiça.>

Nos autos do processo, que corre sob segredo de Justiça, Evandro Fióti contesta a divisão da empresa e questiona movimentações financeiras feitas após seu desligamento. O empresário pede o bloqueio das contas bancárias do Laboratório Fantasma e quer impedir que Emicida se apresente como único proprietário do grupo.>