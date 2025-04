BRIGA ENTRE IRMÃOS

Mãe de Emicida sai em defesa de filho mais novo em disputa judicial e cobra retratação

Jacira Santana usou as redes sociais para apoiar o filho mais novo e pediu a restauração da harmonia familiar

A disputa judicial entre os irmãos Emicida e Fióti ganhou um novo capítulo nesta semana. Jacira Santana, mãe dos rappers, se manifestou publicamente em defesa de Fióti, que enfrenta acusações do irmão sobre supostos desvios de R$ 6 milhões do Laboratório Fantasma. Em uma publicação no Instagram, ela reforçou seu apoio ao filho mais novo. >