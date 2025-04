LUTO

Ivete Sangalo lamenta morte de Wanda Chase: 'Grande coração'

As duas se conhecem há muitos anos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:18

Wanda Chase e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo se manifestou nas redes sociais sobre a perda da jornalista Wanda Chase. >

"Essa imagem diz muito dos nossos encontros sempre muito especiais. Wanda além de uma grande comunicadora sempre carregou um grande coração. Uma mulher de grande retidão, de um olhar jornalístico inquieto e justo. Wanda, sentiremos falta da sua força da sua grande inteligência e do seu coração gigante. Vá em paz minha amada amiga", escreveu ela. >

A jornalista morreu após complicações de uma cirurgia do coração. Ela passou pelo procedimento de emergência na noite da quarta (2), no Hospital Tereza de Liseux, em Salvador, depois de ser diagnosticada com um aneurisma dissecante da aorta.>

Wanda estava recebendo atendimento médico há cerca de um mês, com problemas que começaram após uma virose contraída no Carnaval. quando ela começou a tossir bastante. Ela estava sendo acompanhada por uma equipe de pneumologistas e depois foi diagnosticada com infecção urinária e depois uma infecção intestinal, lidando com vários problemas de saúde ao longo do pós-folia. >

"Na manhã da quarta-feira (2), ela foi orientada pela pneumologista que a acompanhava a buscar um cardiologista no Tereza. Teve o diagnóstico de o aneurisma dissecante da aorta (doença grave que ocorre quando a camada interna da aorta se rompe. É uma emergência cardiovascular que requer diagnóstico e intervenção imediata)", diz nota da família. >

Ontem, por volta das 17h, ela foi levada ao centro cirúrgico para fazer a cirurgia no coração. Foram seis horas de procedimento e os familiares foram informados depois que Wanda não evoluía bem. >

"O que os médicos explicaram que a cirurgia foi feita com a retira o coração, ligando a uma máquina, um coração mecânico, um coração artificial. enquanto isso o coração doente do paciente vai sendo tratado fora do corpo. Quando todo o procedimento foi feito, e que esse coração retornou para a jornalista, o corpo não estava aceitando, não estava reagindo bem ao procedimento", explica a nota. Ela morreu na madrugada.>