GRANDES AMIGAS

Como Wanda Chase ajudou Glória Maria a conhecer suas filhas baianas

Jornalista baiana, que faleceu nesta quinta-feira (3) após cirurgia, foi peça-chave na adoção das filhas de Glória Maria

Heider Sacramento

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:14

Glória Maria e Wanda Chase Crédito: Reprodução

A trajetória de Glória Maria e Wanda Chase, duas das maiores jornalistas do Brasil, foi marcada por uma amizade profunda e um gesto transformador. Foi graças a Wanda que Glória conheceu Maria e Laura, as filhas que adotou em um abrigo na Bahia. A comunicadora baiana faleceu nesta quinta-feira (3), após uma cirurgia no coração, deixando um legado na imprensa e na vida da amiga. >

A relação entre as duas começou nos anos 1990 e seguiu forte até 2023, quando Glória faleceu. Wanda foi quem apresentou a jornalista à ONG onde as meninas moravam. Fundado em 1958 pela advogada e socióloga Dalva de Mattos, o abrigo já recebeu visitas ilustres, como a do político americano Robert Kennedy, irmão do ex-presidente John F. Kennedy, assassinado em 1963.>

Glória, que estava afastada da TV e dedicada a trabalhos voluntários pelo mundo, sentiu uma conexão imediata com as meninas. O processo de adoção durou 11 meses e a levou a se mudar do Rio de Janeiro para a Bahia para acompanhar de perto os trâmites. Em uma entrevista, revelou: “A minha felicidade é olhar para as duas, é brincar, o abraço, o beijo, é a necessidade de elas ficarem comigo.”>