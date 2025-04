LUTO

Bruno Reis lamenta a morte de Wanda Chase: 'Deixa legado imenso'

Jornalista morreu aos 74 anos após cirurgia de coração

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 11:32

Wanda Chase Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou nesta quinta-feira (3) o falecimento Wanda Chase, aos 74 anos. A jornalista morreu após passar por uma cirurgia de emergência em um hospital de Salvador. Wanda nasceu no Amazonas, mas virou símbolo da comunicação baiana. >

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento da jornalista Wanda Chase, aos 74 anos. Wanda foi uma referência da comunicação baiana, com uma trajetória marcada pelo profissionalismo, carisma e compromisso com a informação”, lamentou Bruno Reis. >

O prefeito lembrou ainda a participação de Wanda nas coberturas do Carnaval de Salvador, festa que pesquisou durante 30 anos. “Ao longo de décadas, ela marcou uma geração de telespectadores com sua presença marcante, especialmente durante as coberturas do Carnaval de Salvador, se destacando como uma das grandes comunicadoras da nossa folia. Wanda inspirou muita gente e deixa um legado imenso", ressaltou Bruno Reis. >

“Neste momento de dor, expresso minha solidariedade à família, amigos, colegas de imprensa e a todos que admiravam essa grande profissional”, acrescentou o prefeito. >

Em março deste ano, Wanda receberia o Título de Cidadã Baiana, pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia aconteceria no dia 13, mas precisou ser adiada por problemas de saúde da jornalista, que adoeceu após o Carnaval.>

Após a notícia de adiamento, Wanda tranquilizou o público. "Eu estou acometida com a virose do Carnaval. Mas, fiquem tranquilos! Já estou me cuidando", publicou, em 11 de março, em seu perfil no Instagram. Segundo informações da família, Wanda passava por tratamento médico há um mês. >