Famosos lamentam morte de Wanda Chase: 'Abriu caminho para outras gerações'

Jornalista morreu aos 74 anos, após uma cirurgia de coração

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 07:21

Wanda Chase Crédito: Divulgação

A Bahia se despede da jornalista Wanda Chase, que morreu aos 74 anos, após uma cirurgia de coração. Nesta quinta-feira (3), colegas de profissão e admiradores prestaram homenagens à apresentadora, ícone do jornalismo baiano e luta pela igualdade racial. >

Wanda Chase trabalhou como assessora de imprensa do Olodum, banda que prestou homenagem ainda na manhã desta quinta. "A família Olodum lamenta profundamente a passagem de Wanda Chase. Jornalista, mulher negra, militante do movimento negro e conselheira do Olodum. Nossos sentimentos à familiares e amigos nesse momento de pesar", disse. >

A jornalista era pesquisadora do Carnaval de Salvador há mais de 30 anos, e se aproximou de artistas, que viraram amigos. Nas redes sociais, a jornalista Jéssica Senra ressaltou que Wanda é referência para os profissionais da comunicação. "Que notícia triste... Wanda é uma referência para a comunicação da Bahia. Que Deus a receba com muito amor", publicou. >

Maíra Azevedo, a Tia Má, também lamentou a morte da colega. "O seu legado te torna eterna! A sua presença possibilitou a chegada de outras jornalistas parecidas com você! Que a gente não esqueça a sua história", falou. Durante a exibição do Jornal da Manhã, da TV Bahia, Camila Oliveira e Ricardo Ishmael comentaram a partida da colega. >

"Wanda Chase abriu caminho para outras gerações", disse Camila. Ricardo lembrou que Wanda foi repórter da TV Bahia durante mais de 20 anos e se especializou no segmento de cultura. A escritora Bárbara Carine também se manifestou. "Triste demais! Ela desbravou muitos caminhos para a nossa comunidade negra, sobretudo na comunicação. Obrigada por tanto, Wanda", falou. >

Margareth Menezes, ministra da Cultura, publicou uma homenagem em seu perfil no Instagram. "Com uma carreira brilhante na TV Bahia, Wanda destacou-se não apenas por sua competência profissional, mas também por sua paixão e dedicação à cultura baiana", falou. >

Figuras da política também lamentaram a partida de Wanda. O prefeito de Salvador foi um deles. "Vanda foi uma referência da comunicação baiana, com uma trajetória marcada pelo profissionalismo, carisma e compromisso com a informação”, disse Bruno Reis.>

“Ao longo de décadas, ela marcou uma geração de telespectadores com sua presença marcante, especialmente durante as coberturas do Carnaval de Salvador, se destacando como uma das grandes comunicadoras da nossa folia. Wanda inspirou muita gente e deixa um legado imenso. Neste momento de dor, expresso minha solidariedade à família, amigos, colegas de imprensa e a todos que admiravam essa grande profissional”, completou o prefeito. >

O governador Jerônimo Rodrigues também se manifestou: Jerônimo Rodrigues: "Presença forte nas telas e fora delas, ajudou a contar a história da Bahia com verdade e coragem. Mesmo sem ainda ter recebido o título de cidadã baiana, a nossa terra já havia acolhido Wanda há muito tempo". >

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) também lamentou. "Além de sua atuação como repórter, editora, colunista e apresentadora, Wanda Chase foi uma referência para a cultura baiana e uma militante incansável do movimento negro, lutando por mais visibilidade e inclusão para as comunidades afro-indígenas", publicou a pasta. >

A deputada federal Alice Portugal também se manifestou. "Minha solidariedade aos familiares, amigos e colegas da jornalista Wanda Chase, um dos grandes nomes do jornalismo baiano. Referência na comunicação, militante do movimento negro e defensora da cultura da Bahia, Wanda deixa um legado de luta e inspiração", completou. >

"Sem acreditar nesta notícia dolorosa. Uma mulher negra pioneira no jornalismo baiano, que abriu caminho para que outras pudessem passar. Wanda vai fazer muita falta por tudo que ela representa e deixa como legado", disse a deputada estadual Olívia Santana. >

Carreira

Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. Recebeu mais de 40 anos ao longo da carreira. >

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. Seu último texto no veículo foi publicado em outubro de 2024, sobre a história da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. A última aparição pública aconteceu na cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de 20 anos. >

Sempre atenta, Wanda Chase levou os detalhes da cultura baiana para todo o Brasil. A vontade de transformar o dom da comunicação em profissão apareceu aos 18 anos. Incentivada por uma professora de redação, ela decidiu cursar Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas.>