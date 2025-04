LUTO

Natural de Manaus, Wanda Chase virou símbolo do jornalismo baiano; relembre trajetória

Jornalista morreu na noite de quarta-feira (2), aos 74 anos

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 06:46

Wanda Chase morre aos 74 anos Crédito: Reprodução

O jornalismo baiano acordou enlutado nesta quinta-feira (3). A jornalista Wanda Chase morreu aos 74 anos, no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, onde estava internada para tratar uma aneurisma dissecante da aorta. Natural de Manaus, no Amazonas, Wanda virou símbolo da comunicação da Bahia, sem deixar de lado a luta pela igualdade racial e representatividade. >

Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. Recebeu mais de 40 anos ao longo da carreira. >

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. Seu último texto no veículo foi publicado em outubro de 2024, sobre a história da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. A última aparição pública aconteceu na cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de 30 anos. >

Sempre atenta, Wanda Chase levou os detalhes da cultura baiana para todo o Brasil. A vontade de transformar o dom da comunicação em profissão apareceu aos 18 anos. Incentivada por uma professora de redação, ela decidiu cursar Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas. >

Wanda deixa irmãos, sobrinhos, amigos e colegas de profissão. "Sua partida deixa um vazio irreparável, mas seu legado de luta, perseverança e paixão pela vida e pela justiça social continuará a inspirar gerações futuras", disse a família em nota. Wanda Chase será enterrada em Salvador, sua cidade do coração, no Cemitério Campo Santo. O dia ainda não foi anunciado. >

Cidadã baiana

Em 2002, recebeu o Título de Cidadã Soteropolitana concedido pela Câmara Municipal de Salvador. Em março deste ano, receberia ainda o Título de Cidadã Baiana, pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia aconteceria no dia 13, mas precisou ser adiada por problemas de saúde da jornalista, que adoeceu após o Carnaval. >

Após a notícia de adiamento, Wanda tranquilizou o público. "Eu estou acometida com a virose do Carnaval. Mas, fiquem tranquilos! Já estou me cuidando", publicou, em 11 de março, em seu perfil no Instagram. Segundo informações da família, Wanda passava por tratamento médico há um mês. >

Tratou a virose e, logo depois, foi diagnosticada com infecção urinária e intestinal. Na manhã de quarta-feira (2), foi orientada pelos pneumologistas a procurar um cardiologista. Wanda recebeu o diagnóstico de aneurisma dissecante da aorta, uma emergência cardiovascular. Foi submetida a uma cirurgia na tarde de quarta, mas não sobreviveu. >