LUTO NO JORNALISMO

Wanda Chase morreu após cirurgia de emergência de 6 horas no coração

Jornalista teve série de problemas de saúde após contrair virose no Carnaval



Carol Neves

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 07:59

Wanda Chase Crédito: Divulgação

A jornalista Wanda Chase morreu após complicações de uma cirurgia do coração. Ela passou pelo procedimento de emergência na noite da quarta (2), no Hospital Tereza de Liseux, em Salvador, depois de ser diagnosticada com um aneurisma dissecante da aorta.>

A jornalista estava recebendo atendimento médico há cerca de um mês, com problemas que começaram após uma virose contraída no Carnaval. quando ela começou a tossir bastante. Ela estava sendo acompanhada por uma equipe de pneumologistas e depois foi diagnosticada com infecção urinária e depois uma infecção intestinal, lidando com vários problemas de saúde ao longo do pós-folia. >

"Na manhã da quarta-feira (2), ela foi orientada pela pneumologista que a acompanhava a buscar um cardiologista no Tereza. Teve o diagnóstico de o aneurisma dissecante da aorta (doença grave que ocorre quando a camada interna da aorta se rompe. É uma emergência cardiovascular que requer diagnóstico e intervenção imediata)", diz nota da família. >

Ontem, por volta das 17h, ela foi levada ao centro cirúrgico para fazer a cirurgia no coração. Foram seis horas de procedimento e os familiares foram informados depois que Wanda não evoluía bem. >

"O que os médicos explicaram que a cirurgia foi feita com a retira o coração, ligando a uma máquina, um coração mecânico, um coração artificial. enquanto isso o coração doente do paciente vai sendo tratado fora do corpo. Quando todo o procedimento foi feito, e que esse coração retornou para a jornalista, o corpo não estava aceitando, não estava reagindo bem ao procedimento", explica a nota. Ela morreu na madrugada.>

O enterro vai acontecer no sábado (5), no Cemitério Campo Santo. >

Ícone do jornalismo>

Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. Recebeu mais de 40 anos ao longo da carreira. >

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. Seu último texto no veículo foi publicado em outubro de 2024, sobre a história da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. A última aparição pública aconteceu na cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de 30 anos. >

Sempre atenta, Wanda Chase levou os detalhes da cultura baiana para todo o Brasil. A vontade de transformar o dom da comunicação em profissão apareceu aos 18 anos. Incentivada por uma professora de redação, ela decidiu cursar Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas.>