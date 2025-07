IMPRESSIONOU

Bell Marques viraliza por braço musculoso e revela segredo do shape aos 72 anos

Cantor chamou a atenção durante apresentação no Fortal com suas veias saltadas

Bell Marques chamou a atenção mais uma vez pelo seu shape sarado. O cantor de 72 anos se apresentou nas quatro noites da edição 2025 do Fortal, e os braços musculosos exibidos pelo artista - com direito até a veia saltada - viralizaram entre os fãs. Questionado sobre o físico, o artista baiano disse que sempre cuidou da saúde.>

"É bom lembrar que eu faço isso desde sempre. Isso não nasceu em mim agora, há 30 dias. Minha história com a saúde é muito longa. Eu vim trabalhando isso, alimentação. Sempre fiz isso naturalmente", afirmou, em conversa com o Splash, da UOL.>

Bell, porém, reconheceu que está mais forte. Segundo ele, uma atividade tem contribuído para o novo shape. "Estou mais forte, focado na parte da corrida, tenho corrido muito, isso tem me ajudado pra caramba".>

O artista também falou sobre o segredo de seu relacionamento duradouro - ele é casado com Aninha Marques há 44 anos. Os dois têm dois filhos: os cantores Rafa e Pipo Marques. "Tem de ter respeito. É muitíssimo importante. Outra coisa muito importante é cerimônia, tem de conviver com a pessoa com cerimônia. E um amor muito grande que daí em diante tudo dá certo".>