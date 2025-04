LUTO

Ex-colegas da TV Bahia prestam homenagens a Wanda Chase

Perda de Wanda Chase pegou a todos de surpresa

Fernanda Varela

Publicado em 3 de abril de 2025 às 12:59

A morte repentina de Wanda Chase deixou o mundo da comunicação abalado. A jornalista, que tinha 74 anos, morreu após se submeter a uma cirurgia no coração. Diversos ex-colegas dela, que passou 27 anos na TV Bahia, prestaram homenagens.>

Apaixonado pela amiga Wanda Chase, Marrom fez dupla com a jornalista em diversas coberturas de Carnaval. O jornalista gravou um vídeo em homenagem à colega e irmã do coração.>

"Batemos uma bola linda nas transmissões da folia, né? Obrigada por me ensinar sobre a militância negra, defendendo com tanta paixão seus ideais. Escuto aqui, na memória, o seu “tu sabias que…”. Que você esteja serena, com esse sorriso aí de cima, na sua chegada à Pátria Espiritual. Que os espíritos de luz te amparem e amparem sua família", escreveu.>

"Eu tive essa alegria de ter sido acolhido por Wanda quando cheguei em Salvador, em 2005, vindo de Vitória da Conquista. Ela me abraçou e me apresentou a cidade, as pessoas que naquela época eram importantes para o movimento negro. Ela me apresentou aos representantes dos blocos afro, me mostrou um outro Carnaval, das pessoas que fazem a festa acontecer nas comunidades. Ela me deu régua e compasso pra fazer meu trabalho", disse.>

"Amiga, que Papai do Céu te dê muito colinho. Você , que nunca soltava a mão de ninguém, sinta a nossa mão na sua! Ela ajudou a pavimentar uma estrada pra que muitos jornalistas negros andassem nela hoje. Merece uma grande homenagem", escreveu.>

Uandaaaaa, é assim que você sempre será lembrada, minha amiga! Você estava tão feliz, Darling! Como vai fazer falta com sua generosidade, alegria e sabedoria. Que notícia devastadora. Triste demais! Descansa em paz, Paris em Chamas! >

"Abriu caminho para a presença de profissionais negros na tv baiana. Acima de tudo, uma amiga muito querida. Por quase 20 anos, fomos companheiros de trabalho, transmitimos juntos muitos carnavais, com ela fazendo comentários e trazendo bastidores dos artistas. Mas continuamos sempre nos falando, atualizando as novidades, nossa conversa durava horas. Estou arrasado com essa perda repentina", disse. >

“Um ícone da comunicação baiana! Uma grande referência que inspirou e abriu caminhos para tantas pessoas. Uma mulher forte e gentil, inteligente e apaixonada por esta terra! Que Deus te receba com amor infinito”, escreveu Jéssica nas redes sociais.

