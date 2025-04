LUTO NO JORNALISMO

Jéssica Senra lamenta a morte de Wanda Chase: ‘Ícone! Inspirou e abriu caminhos’

Com uma trajetória marcante na TV Bahia e no jornalismo cultural, comunicadora não resistiu a uma cirurgia no coração

Heider Sacramento

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:17

Jéssica Senra lamenta a morte de Wanda Chase Crédito: Reprodução

A jornalista Wanda Chase, ícone da comunicação baiana, faleceu aos 74 anos nesta quinta-feira (3), após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. Reconhecida por seu trabalho em grandes veículos e por sua paixão pela cultura da Bahia, Wanda deixou um legado de mais de 40 anos no jornalismo. >

A notícia de sua morte gerou grande comoção, e a jornalista Jéssica Senra foi uma das profissionais que prestaram homenagem. “Um ícone da comunicação baiana! Uma grande referência que inspirou e abriu caminhos para tantas pessoas. Uma mulher forte e gentil, inteligente e apaixonada por esta terra! Que Deus te receba com amor infinito”, escreveu Jéssica nas redes sociais.>

Jéssica lamentou a perda em um post no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Nascida no Amazonas, Wanda Chase descobriu sua vocação aos 18 anos, incentivada por uma professora de redação. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e construiu uma carreira sólida, com passagens pela Rede Manchete, TV Cabo Branco e Globo Nordeste.>

Em 1991, mudou-se para a Bahia, onde se tornou uma das vozes mais conhecidas da TV Bahia, emissora na qual trabalhou por 27 anos. Além disso, atuou como assessora de imprensa do Olodum e foi referência na cobertura do Carnaval de Salvador, festa que pesquisava há mais de 20 anos.>

Mesmo após a aposentadoria, Wanda continuou ativa no jornalismo. Criou a coluna “Opraí Wanda Chase”, no Portal iBahia, e comandava o podcast “Bastidores com Wanda Chase”. Seu último artigo foi publicado em outubro de 2024, sobre a trajetória da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. Sua última aparição pública foi durante a cobertura do Carnaval de Salvador deste ano.>

Morte e legado>

Na manhã de quarta-feira (2), após sentir-se mal, Wanda foi orientada por pneumologistas a procurar um cardiologista. O diagnóstico foi aneurisma dissecante da aorta, uma grave condição cardiovascular que exigiu cirurgia de urgência. Apesar dos esforços médicos, a jornalista não resistiu.>