LUTO

Bahia lamenta morte de Wanda Chase: 'Torcedora tricolor'

Esquadrão relembrou participação da jornalista no lançamento da última camisa Novembro Negro do clube

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de abril de 2025 às 08:40

Bahia lamentou morte de Wanda Chase Crédito: Reprodução

O Bahia lamentou nas redes sociais a morte de Wanda Chase, na madrugada desta quinta-feira (3), após complicações de uma cirurgia do coração. Em nota, o Esquadrão relembrou que a jornalista era torcedora tricolor e, inclusive, participou do lançamento do mais recente uniforme Novembro Negro do clube, no Candeal, no ano passado.>

"O Esquadrão lamenta o falecimento da jornalista Wanda Chase, aos 74 anos, nesta madrugada. Referência em cultura baiana, ela marcou presença no lançamento da última Camisa #NovembroNegro do Bahia, no Candeal, e era torcedora tricolor. Nossa solidariedade a familiares e amigos. #NotaDePesar", publicou o clube, na manhã desta quinta-feira (3).>