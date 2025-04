PERDA

'Casal 20 do Axé': Osmar Marrom lembra como conheceu Wanda Chase

Jornalista morreu após cirurgia no coração

Wanda nasceu em Manaus, mas virou símbolo do jornalismo baiano, o que foi lembrado por Casemiro. "Todos sabemos do carinho e da paixão que ela tinha pela Bahia. Mais baiana do que muitas baianas que eu conheço", completou o jornalista. Emocionado, o cantor Tatu lembrou que Wanda foi a primeira a noticiar a saída dele do Ara Ketu. >