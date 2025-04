EDIÇÃO ESPECIAL

Casemiro Neto volta à TV Bahia para edição especial em homenagem à Wanda Chase

Jornalista morreu aos 74 anos

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 12:08

Edição especial do Bhaia Meio Dia Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma edição especial do Bahia Meio Dia é apresentada pela TV Bahia nesta quinta-feira (3). O telejornal homenageia a jornalista Wanda Chase, que morreu aos 74 anos após uma cirurgia de coração. Os jornalistas Casemiro Neto e Marrom, além do cantor Tatau, participam da homenagem diretamente do estúdio da televisão. >

Amigo íntimo de Wanda, Casemiro Neto retornou à TV Bahia para a homenagem. "Wanda tinha uma característica muito boa. Quando ela gostava de uma pessoa, demonstrava isso claramente. Quando não gostava, falava na cara também. Nós trabalhamos muitos anos cobrindo o Carnaval juntos. Ela sempre foi preocupada com a notícia, apurando todos os fatos", falou o jornalista. >

Wanda nasceu em Manaus, mas virou símbolo do jornalismo baiano, o que foi lembrado por Casemiro. "Todos sabemos do carinho e da paixão que ela tinha pela Bahia. Mais baiana do que muitas baianas que eu conheço", completou o jornalista. Emocionado, o cantor Tatau lembrou que Wanda foi a primeira a noticiar a saída dele do Ara Ketu. >

Wanda Chase construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. Recebeu mais de 40 prêmios ao longo da carreira. >

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. Seu último texto no veículo foi publicado em outubro de 2024, sobre a história da empreendedora e cozinheira Danielle Sales. A última aparição pública aconteceu na cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de 30 anos. >

Em março deste ano, Wanda receberia o Título de Cidadã Baiana, pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia aconteceria no dia 13, mas precisou ser adiada por problemas de saúde da jornalista, que adoeceu após o Carnaval. >

Após a notícia de adiamento, Wanda tranquilizou o público. "Eu estou acometida com a virose do Carnaval. Mas, fiquem tranquilos! Já estou me cuidando", publicou, em 11 de março, em seu perfil no Instagram. Segundo informações da família, Wanda passava por tratamento médico há um mês.>