LUTO NO JORNALISMO

Wanda Chase teve série de problemas de saúde após contrair virose no Carnaval

Jornalista faleceu aos 74 anos, em Salvador

Carol Neves

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:28

A jornalista Wanda Chase, que morreu aos 74 anos na madrugada desta quinta-feira (3), teve vários problemas de saúde no último mês de vida. Wanda não resistiu a uma cirurgia de coração feita de maneira emergencial na noite da quarta (2), no Hospital Tereza de Lisieux, em Salvador, após ser diagnosticada com um aneurisma dissecante da aorta, mas seus problemas começaram com uma simples virose.>

Wanda, que era um ícone do jornalismo baiano, enfrentava questões de saúde desde o Carnaval, quando contraiu uma virose e começou a apresentar uma tosse persistente. Com o agravamento do quadro, foi acompanhada por pneumologistas e, ao longo das semanas, recebeu diagnósticos de infecção urinária e intestinal. Ontem, foi aconselhada a procurar um cardiologista, que identificou a gravidade do caso e recomendou a cirurgia de urgência.>

Durante o procedimento, que durou seis horas, seu coração foi retirado temporariamente para tratamento e mantido por um suporte mecânico. No entanto, ao ser reinserido, o corpo da jornalista não respondeu bem, levando ao seu falecimento.>

Veja como foi a sequência:>

Pós-Carnaval (fevereiro): Wanda contraiu virose com tosse intensa, sendo acompanhada por pneumologistas Março: Diagnosticada com infecção urinária e depois intestinal, passou o mês tratando múltiplas complicações Quarta-feira (2): Durante consulta de rotina, foi encaminhada urgentemente ao cardiologista no Hospital Tereza de Liseaux Tarde/noite de quarta: Submetida a cirurgia de seis horas para aneurisma dissecante da aorta Madrugada de quinta: Não resistiu às complicações pós-cirúrgicas >

O enterro está marcado para sábado (5), no Cemitério Campo Santo, em Salvador, em horário ainda a ser definido. >

Carreira e legado>

Wanda Chase construiu uma trajetória sólida no jornalismo, com passagens pela Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Radicada na Bahia desde 1991, tornou-se uma das figuras mais conhecidas da TV Bahia, onde trabalhou por 27 anos. Além da televisão, atuou como assessora de imprensa do Olodum e recebeu mais de 40 prêmios ao longo de sua carreira.>

Mesmo após a aposentadoria, Wanda seguiu ativa no jornalismo, publicando a coluna "Opraí Wanda Chase" no portal iBahia e criando o podcast "Bastidores com Wanda Chase". Sua última aparição pública foi durante a cobertura do Carnaval de Salvador deste ano, festa que pesquisava há mais de três décadas.>

Natural do Amazonas, Wanda decidiu seguir a carreira jornalística aos 18 anos, incentivada por uma professora. Graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e, desde então, levou a cultura baiana para todo o Brasil.>

Wanda Chase deixa irmãos, sobrinhos, amigos e colegas de profissão. "Sua partida deixa um vazio irreparável, mas seu legado de luta, perseverança e paixão pela vida e pela justiça social continuará a inspirar gerações futuras", declarou a família.>

Homenagens>

A morte da jornalista gerou grande comoção no meio artístico e político. A comunicadora Maíra Azevedo, a Tia Má, destacou sua importância para a representatividade no jornalismo: "O seu legado te torna eterna! Sua presença possibilitou a chegada de outras jornalistas parecidas com você".>

Os apresentadores Camila Oliveira e Ricardo Ishmael, da TV Bahia, lembraram a trajetória de Wanda durante o "Jornal da Manhã". "Ela abriu caminho para outras gerações", disse Camila. "Foi uma referência no jornalismo cultural", acrescentou Ricardo.>

A escritora Bárbara Carine ressaltou a importância da jornalista para a comunidade negra: "Ela desbravou muitos caminhos para nós, sobretudo na comunicação. Obrigada por tanto, Wanda". A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também prestou homenagem: "Wanda destacou-se não apenas por sua competência profissional, mas também por sua paixão e dedicação à cultura baiana".>