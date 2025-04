MOMENTO DIFÍCIL

Maíra Cardi expõe problema de saúde após perda do bebê: 'Minha energia some'

Influenciadora desabafa sobre estado de saúde e confessa momentos de extrema fragilidade

Maíra Cardi usou as redes sociais na quarta-feira (2) para compartilhar um momento de vulnerabilidade e atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde. A influenciadora, de 41 anos, revelou que enfrenta dificuldades físicas e emocionais desde a perda do bebê que esperava com o marido, Thiago Nigro. >