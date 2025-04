INUSITADO

'É como se fosse um cachorro': Influenciador leva cobra a shopping no Recife e é expulso por seguranças

Natanael Cat tentou argumentar, mas acabou autuado por crime ambiental

O influenciador digital Natanael Cat se envolveu em uma confusão no Shopping Recife, em Boa Viagem, ao tentar circular pelo local com sua cobra de estimação, Penélope, uma jiboia-constritora. O caso aconteceu na quarta-feira (02) e terminou com a retirada do influenciador pelos seguranças do estabelecimento.>