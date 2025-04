ESPERANÇA

Preta Gil aguarda resposta de hospital nos EUA para novo tratamento contra o câncer

Cantora busca alternativas após prognóstico desafiador no Brasil e reforça esperança na fé e no amor à vida

A decisão de buscar tratamento no exterior veio após médicos brasileiros indicarem que, no país, as opções disponíveis seriam apenas paliativas. Uma fonte revelou que especialistas chegaram a sugerir que a artista não realizasse a cirurgia invasiva em dezembro, que durou 20 horas e resultou na retirada de grande parte de seu intestino. Ainda assim, Preta optou pelo procedimento, determinada a esgotar todas as possibilidades.>