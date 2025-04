60 HORAS

Globo 60 anos: emissora prepara programação especial para celebrar trajetória

Programação contará com 60 horas de atrações inéditas, resgates históricos e homenagens entre 25 e 28 de abril

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de abril de 2025 às 11:40

Globo 60 anos: emissora prepara programação especial para celebrar trajetória Crédito: Divulgação

A TV Globo completa seis décadas no ar no dia 26 de abril e preparou uma programação especial para comemorar essa marca histórica. Entre os dias 25 e 28 de abril, o canal exibirá 60 horas de conteúdos especiais que relembram sua trajetória e homenageiam momentos inesquecíveis da TV brasileira. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa mediada por Maju Coutinho, com a presença de grandes nomes da emissora, como William Bonner, Ana Clara, Luciano Huck, Tony Ramos, entre outros.>

O que vem por aí na programação especial?

A maratona comemorativa começa no dia 24 de abril, com o retorno do clássico Vídeo Show, em edição especial logo após a novela Vale Tudo. O programa reunirá antigos apresentadores, como Miguel Falabella, Angélica e Cissa Guimarães, além de reviver quadros icônicos.>

No dia 25, o Globo Repórter trará uma retrospectiva detalhada sobre os bastidores da emissora, destacando desafios e momentos marcantes ao longo dos anos.>

Já no dia 26 de abril, data oficial do aniversário, a programação começa cedo com o Bom Dia Sábado, seguido de edições temáticas do É de Casa e do Pequenas Empresas & Grandes Negócios. O dia contará ainda com o retorno do Vídeo Game, apresentado por Angélica, e um especial do Caldeirão com Mion. O Altas Horas também entra no clima e traz convidados especiais.>

No domingo, dia 27, o Fantástico ganhará uma nova abertura que homenageia sua trajetória e apresentará a série documental Gloria, que narra a história da icônica jornalista Gloria Maria. O Domingão com Huck terá um formato especial celebrando os grandes programas de auditório da TV Globo, e a Temperatura Máxima exibirá o filme original A Fábrica de Sonhos, escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes.>

O encerramento da maratona acontece na segunda-feira, dia 28, com o Mais Você promovendo uma disputa culinária para escolher o bolo de aniversário da emissora. A Sessão da Tarde exibe o filme inédito Coisa de Novela, e à noite estreia a nova novela Dona de Mim, protagonizada por Clara Moneke e Juan Paiva.>

O grande ápice das comemorações será o Show 60 Anos, um espetáculo que reunirá artistas, jornalistas e personalidades que marcaram a história da TV Globo, celebrando o legado da emissora na cultura brasileira.>

O que esperar da programação em 2025?

Após a celebração, a Globo estreia sua nova programação anual, que inclui novas temporadas de Encantado’s e Os Outros, além dos realities Chef de Alto Nível, comandado por Ana Maria Braga, e Estrela da Casa, com Ana Clara. No entretenimento, Walcyr Carrasco e Aguinaldo Silva retornam com novas novelas, e no jornalismo, a emissora cobrirá a Conferência das Partes (COP), sediada no Brasil.>

No esporte, o canal mantém sua posição como casa do futebol brasileiro e segue investindo em transmissões de campeonatos nacionais e internacionais, além de modalidades olímpicas como surfe e skate.>