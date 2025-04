NOSTALGIA

FOTO: Veja como será a nova marca da Globo

Emissora resgata elementos clássicos em sua nova logo em comemoração aos seus 60 anos

A TV Globo está em um ano de grandes celebrações. Além dos 100 anos do Jornal O Globo, fundado no Rio de Janeiro em 1925, a emissora também comemora seis décadas de sua trajetória na televisão. Como parte das homenagens, a empresa apresentou um novo logo que equilibra nostalgia e modernidade.>

A nova identidade visual mantém a estrutura do símbolo introduzido em 2021, mas com ajustes significativos. A principal novidade é a reintrodução do degradê colorido dentro da icônica forma circular, um elemento marcante da identidade visual da Globo ao longo dos anos. A cor branca predominante no logotipo reforça o design contemporâneo, enquanto o retorno das cores internas busca resgatar a memória afetiva do público.>