JÁ DÍSPONIVEL

Vencedor do Oscar, 'Ainda Estou Aqui' já está no Globoplay; veja como assistir de graça

Longa premiado e sucesso de bilheteria estreia hoje na plataforma de streaming do Globoplay

Após uma trajetória histórica nos cinemas e o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar, " Ainda Estou Aqui " já está disponível no Globoplay. O primeiro filme original da plataforma chega ao streaming neste domingo (06), pronto para alcançar novos públicos.>

Como fazer para assistir?

O filme está disponível exclusivamente no serviço de streaming Globoplay . Claro que somente assinantes podem assistir, mas tem como ver o filme de graça.>

Antes de assinar o Globoplay, é possível experimentar o streaming de forma gratuita. Para os assinantes da Claro TV+, por exemplo, há um benefício que garante o acesso grátis ao serviço. É só acessar o site oficial da plataforma e fazer o login em sua conta. Em seguida, basta associar a opção da Claro e realizar o login com os dados. >

Quem optar por assinar o Globoplay pode optar por três tipos de plano: Padrão com Anúncios (R$ 12,90 por anual), Padrão (R$ 19,90 por anual) e Premium (R$ 34,90 por anual).>

No Globoplay, você poderá encontrar o filme na tela inicial da plataforma e selecionar para assisti-lo.>

O filme

Dirigido por Walter Salles, o drama baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva conta a história real da família Paiva, marcada pelo desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar. A trama acompanha Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, enquanto ela luta para criar seus cinco filhos e buscar justiça.>

Além das protagonistas, o elenco conta com Selton Mello, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach. O filme foi um sucesso de bilheteria, com quase 6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, e agora pode ser assistido sob demanda pelos assinantes do Globoplay.>