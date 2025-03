TOTALMENTE LUCRATIVO

‘Ainda Estou Aqui’ supera a marca de R$ 200 milhões em bilheteria

Vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional segue fazendo história



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de março de 2025 às 18:00

Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução

O aclamado filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional, segue fazendo história. Nesta semana, o longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello superou a marca de US$ 35 milhões em bilheteria no mundo, o equivalente a mais de R$ 200 milhões, de acordo com dados do site Box Office Mojo. Deste total, US$ 19 milhões vieram dos espectadores brasileiros, enquanto US$ 5,7 milhões foram arrecadados nos Estados Unidos. >

Também neste mês de março, “Ainda Estou Aqui” superou o público de “Se Eu Fosse Você 2” e se tornou o sétimo longa nacional mais visto do século. De acordo com dados do Comscore, a produção brasileira já foi assistida por mais de 5,67 milhões de espectadores. Já a comédia romântica protagonizada por Glória Pires e Tony Ramos, exibida em 2009 nos cinemas, foi vista por 5,63 milhões de pessoas. Entre os destaques do ranking, também estão “Minha Mãe é uma Peça 3” (2018) e “Nada a Perder”.>

O premiado filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar, já tem data para estrear no streaming. A informação foi revelada durante a cerimônia da maior premiação do cinema do mundo. >

Com direção de Walter Salles e roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega, a obra cinematográfica chega ao catálogo da plataforma Globoplay no dia 6 de abril.>

A obra é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A sinopse oficial do filme diz: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos”.>

“Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos”, afirma a descrição.>

O longa é estrelado por Fernanda Torres, que dá vida à personagem Eunice Paiva, além de Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva; e Fernanda Montenegro, que faz uma participação como Eunice em outra fase da vida.>