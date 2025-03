SURPRESA ESPECIAL

Homem descobre meses depois que tirou selfie com cena de 'Ainda Estou Aqui' sendo gravada ao fundo; veja

Sobrinha do rapaz revelou no X a história inusitada por trás da foto

Mariana Seibert, sobrinha do rapaz, revelou detalhes da situação inusitada no X (antigo Twitter. “Gente, e o meu tio que mora no Rio, que há um tempo tirou essa foto com esse carro só porque o pai dele tinha um carro igual quando ele era criança. Aí hoje foi ver e, simplesmente, tem as as gravações de ‘Ainda Estou Aqui’ acontecendo no fundo da foto”, A publicação já foi vista por mais de 800 mil internautas.>