Ana Hickmann atende pedido especial da enteada para festa: 'Com muito carinho'

Apresentadora compartilhou um agrado feito a filha do marido que completou 16 anos



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de março de 2025 às 19:32

Ana Hickamann, Edu Guedes e Maria Eduarda Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ana Hickmann contou mais os seus seguidores nesta quarta-feira (12), que resolveu atender a um pedido especial da enteada, Maria Eduarda, filha do apresentador e chef Edu Guedes. A adolescente, que completou 16 anos de idade no último dia 9, pediu para que a madrasta cuidasse da decoração da sua festa de aniversário, que será realizada neste final de semana. >

“A Maria me fez um pedido especial: decorar a festa de aniversário dela. Preparei tudo com muito carinho!!!! Escolhi as flores, organizei os vasos, montei os arranjos e encomendei os doces e o bolo do jeito que ela querida. E aí, acha que ficou parecido com a referência?“, escreveu a apresentadora e empresária na legenda da publicação.>