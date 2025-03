'CORAÇÃO ÓTIMO'

Viraram amigos? João Guilherme se pronuncia pela primeira vez sobre término com Bruna

Ator foi questionado sobre a relação entre os dois atualmente

João Guilherme falou pela primeira vez após o término do namoro com Bruna Marquezine. Os dois terminaram há pouco mais de um mês e estavam juntos publicamente desde de agosto de 2024. >

Ao ser questionado por um jornalista em vídeo que circula nas redes sociais, o ator falou do estado do seu coração após a separação. O famoso revelou ainda se os dois mantêm uma relação de amizade, mesmo após o fim do namoro.>