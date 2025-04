COMOÇÃO

Carlinhos Brown presta homenagem à ex-The Voice Kids que morreu aos 17 anos: 'Brilhou'

Cantor foi técnico de Karen Silva que faleceu de AVC nesta quinta-feira (24)

Elis Freire

Publicado em 24 de abril de 2025 às 22:02

Carlinhos Brown / Karen Silva Crédito: Reprodução

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids, morreu nesta quinta-feira (24), aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A jovem faleceu no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), cidade onde vivia com a família. A notícia causou comoção entre fãs, amigos e nomes da música, incluindo Carlinhos Brown, que foi técnico da artista durante sua passagem pelo reality musical. >

Em seu perfil no Instagram, Brown prestou uma homenagem à jovem cantora, relembrando sua trajetória no programa e destacando sua energia positiva. “Karen brilhou em nosso programa e na vida — sempre com muita alegria e disposta a aprender mais na música. Vai deixar lembranças de extrema importância para todos nós”, escreveu.>

O baiano também refletiu sobre a partida precoce da artista e falou sobre fé. “O que nos resta é a esperança no sagrado. Não sabemos os desígnios de Deus e a forma como Ele atua sobre as almas”, escreveu.>

"Acredito plenamente que ela é uma escolhida para reafirmar em nós o desejo de vitória. Que Deus abençoe seu espírito e o coloque em um bom lugar”, concluiu Brown.>