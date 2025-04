LUTO NA MÚSICA

Morre aos 17 anos Karen Silva, ex-The Voice Kids, vítima de AVC

Jovem cantora estava internada em Volta Redonda (RJ) e ganhou notoriedade nacional ao participar do reality da TV Globo

A cantora Karen Silva, conhecida por sua participação no The Voice Kids em 2020, morreu aos 17 anos nesta quinta-feira (24), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. A adolescente estava internada há alguns dias no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. >