CELEBRIDADES

Conheça a fortuna bilionária de Marcus Buaiz, noivo de Isis Valverde e herdeiro de império empresarial

Empresário com patrimônio estimado em R$ 4 bilhões já investiu em mídia, esportes e viagens milionárias por amor

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2025 às 09:23

Isis Valverde e Marcus Buaiz vão se casar no dia 3 de maio Crédito: Reprodução/Instagram

Com casamento marcado para o próximo dia 3 de maio, Isis Valverde e Marcus Buaiz celebram uma história que começou longe do Brasil. O empresário bilionário e a atriz tiveram o primeiro encontro em Paris, durante a Fashion Week de 2023. Desde então, viagens intercontinentais se tornaram parte da rotina do casal. >

“Foi muito intenso desde o começo. Falei: ‘Você sabe que eu moro em Los Angeles, né?’. E ele disse: ‘Eu adoro voar’. Esse homem pegou um avião milhões de vezes para me ver”, contou Isis em entrevista à Vogue Brasil, revelando o esforço de Buaiz para manter o relacionamento à distância.>

Marcus Buaiz, de 45 anos, é um empresário bem-sucedido e herdeiro de um conglomerado familiar fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz, em Vitória (ES). O Grupo Buaiz atua nos setores de comércio exterior, alimentos e comunicação, com faturamento anual estimado em R$ 500 milhões. O patrimônio pessoal de Marcus está avaliado em cerca de R$ 4 bilhões, segundo o jornal Extra.>

Antes de expandir sua atuação para o mercado esportivo e do entretenimento, Buaiz reformulou uma emissora de rádio do grupo, instalando o estúdio dentro de um shopping para se aproximar do público. Mais tarde, se destacou ao fundar, ao lado de Ronaldo Fenômeno, a agência de marketing esportivo 9ine, que agenciou nomes como Gabriel Jesus, Bruninho e Neymar. Com o crescimento do negócio, criou a Act1on, voltada também para talentos do entretenimento.>