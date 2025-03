CASAMENTO RICO

Luxo e poder: Isis Valverde e Marcus Buaiz trarão trufas da Europa para casamento; veja detalhes

Festa está orçada em R$5 milhões e acontecerá em São Paulo



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de março de 2025 às 16:00

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um menu sofisticado para atender os gostos mais exigentes. Assim será o cardápio do casamento da atriz Isis Valverde, de 38 anos, e do empreendedor Marcus Buaiz, de 45, no dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo. Segundo uma fonte da revista Quem próxima ao casal, eles vão importar trufas brancas de Alba. Os cogumelos subterrâneos crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo. Na Itália, as trufas brancas frescas chegam a custar € 4.500 por quilo (cerca de R$ 28.400), de acordo com a Coldiretti, o maior grupo de comércio agrícola da Itália. >

Além das luxuosas iguarias, usadas nos melhores restaurantes do mundo, o menu — assinado pelo We Cook Buffet — contará com outros ingredientes frequentes na alta gastronomia, como camarões VG do Espírito Santo, estado natal do noivo, lagostas do nordeste e queijos premiados de Minas Gerais. Para animar os convidados, Felipe Mar e DJ Papagaio comandarão a pista de dança.>

Uma torre está sendo instalada próxima ao local da festa para bloquear sinais de celulares. Essa “zona de silêncio digital” seria anunciada previamente como uma medida para que todos os convidados se desconectassem do mundo virtual e vivessem o momento de forma plena e exclusiva.>

Além disso, a cidade onde ocorrerá a cerimônia terá o aeroporto fechado devido à chegada dos convidados. Entre as orientações do casal aos convidados, além do pedido de respeito à privacidade, existe um dress code do uso de tons suaves e cores pastéis. Preto, vermelho e saltos finos devem ser evitados.>

A revista Quem teve acesso à lista de presentes, com itens de R$ 197 a até R$ 42 mil. A lista de presentes tem itens mais modestos, como um miniprocessador de alimentos de R$ 197,71, kit para vinhos com abridor elétrico de R$ 218,31, moedor de café de R$ 235,82. O casal pediu ainda por travesseiros, aspirador de pó, adega, TV, fogão e coifa.>

Quem é Marcus Buaiz?>

Um dos herdeiros do Grupo Buaiz, o capixaba Marcus Buaiz é um empresário que comanda pelo menos oito empresas e é investidor em dezenas de outros negócios.>

As empresas administradas por Marcus lucram juntas cerca de R$ 500 milhões/ano, que atuam nos segmentos de alimentos e comércio exterior. A fortuna do noivo, por sua vez, é calculada em 4 bilhões, como publicado pelo jornal "Extra”.>