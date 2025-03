FESTA EXCLUSIVA

Aeroporto fechado, torre bloqueadora e presentes de luxo: tudo sobre o casamento de R$5 milhões de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Evento marcado para o próximo dia 3 promete ser um dos maiores do ano

Elis Freire

Publicado em 13 de março de 2025 às 18:33

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atriz da Globo Isis Valverde e o herdeiro Marcus Buaiz já têm data da festa de casamento! Com união oficializada no civil em 24 de dezembro de 2024, o casal vai realizar uma festa que promete ser uma das maiores do ano no próximo dia 3 em Jarinu, no interior de São Paulo - um local luxuoso que simula vilas francesas. >

Para tornar a festa sigilosa e exclusiva para os convidados, os noivos tomaram algumas medidas drásticas, reveladas pelo Portal Leo Dias. O aeroporto da cidade onde o casamento vai acontecer será temporariamente fechado para garantir a segurança e a privacidade dos convidados.>

Além disso,uma torre bloqueadora de sinais será instalada próxima ao local da festa para bloquear os sinais de celulares de todos os presentes, criando uma “zona de silêncio digital”, segundo a Quem. Ou seja, postar stories estará terminantemente proibido, tudo para zelar pela privacidade do casal e dos convidados da festa.>

O casamento dos famosos também contará com uma lista de presentes de valores variados, que vão de R$ 197 a até R$ 42 mil como sugestão de mimos de luxo para os recém-casados. Haja dinheiro!>

O dress code do evento tem instruções rígidas. No convite, os noivos recomendam o uso de cores em tons pastéis e que evitem cores pretas, vermelhas e saltos finos.>

Com o bilionário Marcus Buaiz como noivo e Isis como noiva, o evento deve reunir diversas celebridades, além de nomes de peso do mundo dos negócios e já soma R$ milhões de investimentos para a festa. São esperados em torno de 180 convidados para celebrar a união e a lua de mel do casal deve acontecer na Itália.>

Quem é Marcus Buaiz?

Um dos herdeiros do Grupo Buaiz, o capixaba Marcus Buaiz é um empresário que comanda pelo menos oito empresas e é investidor em dezenas de outros negócios.>

As empresas administradas por Marcus lucram juntas cerca de R$ 500 milhões/ano, que atuam nos segmentos de alimentos e comércio exterior. A fortuna do noivo, por sua vez, é calculada em 4 bilhões, como publicado pelo jornal "Extra”.>