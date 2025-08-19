Acesse sua conta
Descubra as plantas que podem bloquear sua vida amorosa, segundo o Feng Shui

Algumas espécies não são indicadas para se ter em casa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:34

Decorar a casa com plantas vai muito além da estética. De acordo com o Feng Shui, filosofia ancestral chinesa que busca o equilíbrio das energias, algumas espécies podem influenciar diretamente a harmonia da vida amorosa. Enquanto certas plantas atraem prosperidade e afeto, outras carregam simbolismos que podem trazer solidão, conflitos ou estagnação.

Evite ter essas plantas em casa

Confira abaixo quais plantas devem ser evitadas dentro de casa para proteger sua energia sentimental:

Hortênsia

Apesar de belas, as hortênsias são associadas ao isolamento emocional e à solidão. No Feng Shui, acredita-se que possam enfraquecer relacionamentos. O ideal é mantê-las no jardim ou em varandas, evitando os ambientes internos.

Bonsai

Essas miniaturas encantam pelo formato, mas no Feng Shui simbolizam limitação e energia bloqueada. Por isso, recomenda-se deixá-los em áreas externas para que não restrinjam o fluxo energético da casa.

Cactos

Com seus espinhos, os cactos carregam uma energia considerada agressiva e cortante, que pode gerar tensões e discussões dentro do lar. No entanto, posicionados do lado de fora, funcionam como guardiões contra energias externas negativas.

Potus

Muito comum em decorações, o potus cresce de forma expansiva e enredada, podendo simbolizar confusão e estagnação. Para não comprometer o equilíbrio emocional, o ideal é cultivá-lo em áreas abertas.

Gerânios

Apesar das flores vibrantes, no Feng Shui os gerânios são vistos como portadores de má sorte dentro de casa, capazes de atrair energias negativas e afetar o bem-estar dos moradores.

Dica importante: essas interpretações são simbólicas e dependem das crenças pessoais. Se você gosta dessas plantas, pode cultivá-las em áreas externas, aproveitando sua beleza sem comprometer a harmonia do lar.

