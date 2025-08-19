TIRE DE CASA

Descubra as plantas que podem bloquear sua vida amorosa, segundo o Feng Shui

Algumas espécies não são indicadas para se ter em casa

Plantas Crédito: Shutterstock

Decorar a casa com plantas vai muito além da estética. De acordo com o Feng Shui, filosofia ancestral chinesa que busca o equilíbrio das energias, algumas espécies podem influenciar diretamente a harmonia da vida amorosa. Enquanto certas plantas atraem prosperidade e afeto, outras carregam simbolismos que podem trazer solidão, conflitos ou estagnação.

Confira abaixo quais plantas devem ser evitadas dentro de casa para proteger sua energia sentimental:

Hortênsia

Apesar de belas, as hortênsias são associadas ao isolamento emocional e à solidão. No Feng Shui, acredita-se que possam enfraquecer relacionamentos. O ideal é mantê-las no jardim ou em varandas, evitando os ambientes internos.

Bonsai

Essas miniaturas encantam pelo formato, mas no Feng Shui simbolizam limitação e energia bloqueada. Por isso, recomenda-se deixá-los em áreas externas para que não restrinjam o fluxo energético da casa.

Cactos

Com seus espinhos, os cactos carregam uma energia considerada agressiva e cortante, que pode gerar tensões e discussões dentro do lar. No entanto, posicionados do lado de fora, funcionam como guardiões contra energias externas negativas.

Potus

Muito comum em decorações, o potus cresce de forma expansiva e enredada, podendo simbolizar confusão e estagnação. Para não comprometer o equilíbrio emocional, o ideal é cultivá-lo em áreas abertas.

Gerânios

Apesar das flores vibrantes, no Feng Shui os gerânios são vistos como portadores de má sorte dentro de casa, capazes de atrair energias negativas e afetar o bem-estar dos moradores.