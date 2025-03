LUTO

Lexa desabafa sobre puerpério sem a filha: 'Cicatrizes sem a recompensa'

Cantora perdeu a filha após um parto prematuro por conta de uma pré-eclâmpsia

Elis Freire

Publicado em 13 de março de 2025 às 16:33

Lexa Crédito: Reprodução

Em viagem pela África do Sul, Lexa conversou com os seguidores nesta quarta-feira (12) e desabafou sobre a perda de sua filha, Sofia, três dias depois do nascimento, feito através de um parto prematuro. Emocionada, a cantora contou sobre a dificuldade de lidar com o puerpério, período pós-parto, sentindo a dor da ausência da bebê. >

Para ela, a viagem tem funcionado como uma forma de lidar com o luto e se reconectar com ela mesma. "Viajar faz bem pra alma, né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha... Eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar. Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar pro meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa.. é muito duro”, contou. >

"Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que eu chorei… Então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo! Deus abençoe muito vocês!", completou. >