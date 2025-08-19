COMPORTAMENTO

Descubra o segredo das pessoas que não se irritam no dia a dia

Aprenda a cultivar serenidade diante dos desafios e ter mais domínio sobre suas reações

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:28

A calma não é algo com que se nasce, mas uma habilidade desenvolvida Crédito: Freepik

Você já notou aquelas pessoas que parecem imunes ao estresse? Enquanto muitos perdem a paciência com prazos apertados ou imprevistos, elas seguem tranquilas, como se nada fosse capaz de afetá-las.

O curioso é que essa serenidade não é um dom natural, mas uma habilidade adquirida. O segredo está na forma como interpretam e reagem às situações, e não em tentar escapar delas.

O que faz alguém permanecer sereno?

O ponto central não é a ausência de problemas, mas a maneira de encará-los. Em vez de tratar cada obstáculo como um peso insuportável, veem como algo que pode ser solucionado. Essa mudança de perspectiva é o que sustenta o equilíbrio emocional.

Foco no que realmente está ao alcance

Pessoas mais calmas entendem que não vale a pena se irritar com o trânsito ou com o tempo. Preferem usar energia naquilo que podem controlar: buscar outro trajeto, aproveitar para ouvir música ou simplesmente aceitar a situação.

Em vez de se prenderem a reclamações e pensamentos como "por que isso acontece comigo?", reformulam para: "o que posso fazer agora para lidar com isso?". Essa postura ativa uma mente voltada a soluções, em vez de alimentar a sensação de impotência.

Respiração e desapego emocional

Respirar fundo e de forma lenta é um recurso poderoso contra a tensão. Nos momentos de pressão, essa prática ativa o sistema nervoso parassimpático, gerando uma calma imediata no corpo e na mente — como se fosse um botão de reinício.

Elas também evitam interpretar tudo como ataque pessoal. Quando alguém é ríspido, entendem que aquilo reflete mais os problemas da outra pessoa do que delas. Assim, não desperdiçam energia com negatividade.

Outro aspecto é não se sentirem obrigadas a resolver tudo na hora. Reconhecem o valor de dar um intervalo para clarear as ideias, seja caminhando, tomando um café ou simplesmente em silêncio.

Como aplicar no cotidiano

Não é necessário virar especialista em meditação de imediato. O caminho é começar com pequenas práticas:

Pausa de 5 segundos: quando sentir o estresse aumentar, respire fundo antes de reagir. Esse intervalo já reduz respostas automáticas.

Identifique seus gatilhos: registre os momentos em que a irritação mais aparece. Isso ajuda a se preparar e até a evitá-los.

Pergunte-se: "Isso vai importar daqui a um ano?". Essa reflexão coloca os problemas em perspectiva e mostra que a maioria é passageira.