Descubra o segredo das pessoas que não se irritam no dia a dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:28
Você já notou aquelas pessoas que parecem imunes ao estresse? Enquanto muitos perdem a paciência com prazos apertados ou imprevistos, elas seguem tranquilas, como se nada fosse capaz de afetá-las.
O curioso é que essa serenidade não é um dom natural, mas uma habilidade adquirida. O segredo está na forma como interpretam e reagem às situações, e não em tentar escapar delas.
Como encarar a vida com otimismo e leveza
O ponto central não é a ausência de problemas, mas a maneira de encará-los. Em vez de tratar cada obstáculo como um peso insuportável, veem como algo que pode ser solucionado. Essa mudança de perspectiva é o que sustenta o equilíbrio emocional.
Pessoas mais calmas entendem que não vale a pena se irritar com o trânsito ou com o tempo. Preferem usar energia naquilo que podem controlar: buscar outro trajeto, aproveitar para ouvir música ou simplesmente aceitar a situação.
Em vez de se prenderem a reclamações e pensamentos como "por que isso acontece comigo?", reformulam para: "o que posso fazer agora para lidar com isso?". Essa postura ativa uma mente voltada a soluções, em vez de alimentar a sensação de impotência.
Respirar fundo e de forma lenta é um recurso poderoso contra a tensão. Nos momentos de pressão, essa prática ativa o sistema nervoso parassimpático, gerando uma calma imediata no corpo e na mente — como se fosse um botão de reinício.
Elas também evitam interpretar tudo como ataque pessoal. Quando alguém é ríspido, entendem que aquilo reflete mais os problemas da outra pessoa do que delas. Assim, não desperdiçam energia com negatividade.
Outro aspecto é não se sentirem obrigadas a resolver tudo na hora. Reconhecem o valor de dar um intervalo para clarear as ideias, seja caminhando, tomando um café ou simplesmente em silêncio.
Não é necessário virar especialista em meditação de imediato. O caminho é começar com pequenas práticas:
No fim, a meta não é eliminar o estresse, mas aprender a administrá-lo. Com pequenos ajustes, você assume o volante das próprias emoções em vez de ser levado pelo caos.