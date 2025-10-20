HORÓSCOPO

Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Os astros indicam que dois signos estão em destaque, com chances de reviravoltas importantes na carreira e nas finanças

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:09

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira (20) chega com energia de mudanças para Áries e Câncer. Segundo os especialistas, os astros indicam oportunidades no trabalho e finanças, trazendo coragem, planejamento e momentos decisivos para quem quer avançar na carreira e na vida financeira.

Ainda segundo os astrólogos, o céu reforça a necessidade de foco e ação. Áries (21/03 – 20/04) recebe a influência de Marte, que impulsiona o ariano a buscar novas oportunidades profissionais. Uma proposta inesperada pode surgir, exigindo coragem e decisão rápida. No campo financeiro, o momento pede cautela: revise investimentos e avalie alternativas para aumentar a renda, evitando atitudes impulsivas.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4