Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:09
A segunda-feira (20) chega com energia de mudanças para Áries e Câncer. Segundo os especialistas, os astros indicam oportunidades no trabalho e finanças, trazendo coragem, planejamento e momentos decisivos para quem quer avançar na carreira e na vida financeira.
Ainda segundo os astrólogos, o céu reforça a necessidade de foco e ação. Áries (21/03 – 20/04) recebe a influência de Marte, que impulsiona o ariano a buscar novas oportunidades profissionais. Uma proposta inesperada pode surgir, exigindo coragem e decisão rápida. No campo financeiro, o momento pede cautela: revise investimentos e avalie alternativas para aumentar a renda, evitando atitudes impulsivas.
Características dos signos Ascendentes
Para Câncer (21/06 – 21/07), o Sol em Escorpião traz clareza e organização, ajudando a revisar projetos e estabelecer metas profissionais. No setor financeiro, a carta do tarot "Rei de Ouros" indica estabilidade e prosperidade, sugerindo que investimentos e planejamento a longo prazo estão favorecidos.