LUXO

Três vestidos, menu milionário, lua de mel: Isis Valverde revela novos detalhes do casamento com o bilionário Marcus Buaiz

Cerimônia está marcada para o dia 3 de maio, no interior de São Paulo

O casamento de Isis Valverde com o bilionário Marcus Buaiz promete ser grandioso. Após revelações de que a cerimônia terá esquema especial no aeroporto e até uma torre bloqueadora de sinal de celular , Isis contou mais um pouco do que o casal prepara para a celebração da união. O festão está marcado para o dia 3 de maio, no interior de São Paulo.>

Em entrevista à Vogue, a atriz detalhou que a festa será embalada pelo cantor Silva e terá cardápio refinado com trufas importadas e pratos sofisticados - um menu milionário. Ela também contou queusará três vestidos ao longo do evento, todos assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood.>

Marcado para o fim da tarde, para aproveitar a luz natural, a cerimônia será realizada em um local com paisagem rústica, com lago e pequenas casinhas que, segundo Isis, lembra o interior da Itália. O país europeu será o destino da lua de mel. “Quero ficar naqueles hotéis dos sonhos. Não vejo a hora porque preciso descansar”, disse à revista.>

A cerimônia deve reunir cerca de 300 convidados e terá um custo estimado em R$ 5 milhões. Para manter a privacidade, tornando a festa realmente exclusiva para os convidados, uma torre será instalada no local para bloquear o sinal do celular.>

Quem é Marcus Buaiz?

As empresas administradas por Marcus lucram juntas cerca de R$ 500 milhões/ano, que atuam nos segmentos de alimentos e comércio exterior. A fortuna do noivo, por sua vez, é calculada em 4 bilhões, como publicado pelo jornal "Extra”.>

Como empresário, Buaiz também investiu em casas noturnas e restaurantes em São Paulo e, nos últimos anos, focou seu trabalho no campo audiovisual e de marketing de influência. Ele também chegou a abrir uma empresa de agenciamento com Ronaldo Fenômeno, onde trabalhou com nomes do esporte como Bruninho do Vôlei, Gabriel Jesus e Neymar e do entretenimento como Paolla Oliveira, Xuxa e Claudia Leitte.>